Россиянам рассказали, как правильно воспитывать щенка

С ранних лет жизни надо проводить социализацию щенка, чтобы он в дальнейшем стал воспитанным и умным животным. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, написало РИА «Новости».

Начать социализацию домашнего питомца следует в первые 3-6 месяцев с момента его рождения. Если этого не сделать, у животного может появится страх перед незнакомыми вещами, написала «Газета.ru».

«Социализированный щенок — это счастливая, хорошо воспитанная, уверенная в себе собака в будущем. Особенно важно обратить на это внимание тем, кто взял своих питомцев во время локдауна. Чем раньше щенок познакомится с внешней средой и выработает адекватные реакции на нее, тем проще ему будет адаптироваться. Каждому собаководу важно не упускать все этапы социализации и заботиться о состоянии питомца в этот период», — рассказал эксперт.

До трех месяцев кинолог советует проводить со щенком непродолжительные прогулки на улице, неся его при этом на руках. Затем собаку нужно приучать к поводку и знакомить с другими питомцами во дворе. После того, как щенок привыкнет к местности, можно познакомить его с другими близлежащими территориями.