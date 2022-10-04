Россиянам рассказали, как правильно ухаживать за питомцами | 360°

Общество 04 октября 2022, 13:37 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, как правильно ухаживать за питомцами Павел Бегичев: каждой собаке стоит пройти минимальный начальный курс дрессировки unsplash

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Главный инспектор Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными столичного Комитета ветеринарии Павел Бегичев в разговоре с изданием Lenta.ru рассказал о том, как правильно ухаживать за домашними питомцами.

Первым делом важно изучить, как и в каких условиях надо содержать выбранное животное. К примеру, кролик нуждается в клетке с сеном, черепаха — в террариуме с ультрафиолетом, а собака — в минимальном начальном курсе дрессировки.

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«По закону владелец домашнего животного обязан содержать его в соответствии с его биологическими особенностями. Если не обеспечить любимцу нужных условий, то у него могут начаться серьезные проблемы со здоровьем. Если у вас есть сомнения или вопросы насчет содержания того или иного вида, то лучше сразу проконсультироваться с ветеринарным специалистом», — добавил Бегичев.

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Инспектор посоветовал не забывать, что животное — это живое существо, которое требует от человека времени, внимания и гуманного с ним обращения.

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