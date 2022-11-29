Общество 29 ноября 2022, 15:27 Россиянам рассказали, как правильно сортировать мусор Эколог Леванова: стоит собирать отдельно лампочки, ртутные градусники, электронику

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Эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова в разговоре с Lenta.ru рассказала, как правильно сортировать мусор.

По ее словам, некоторые россияне отделяют исключительно пищевые отходы от непищевых, другие отдельно собирают крышки, а отдельно бутылки. Она напомнила, что в России даже существует благотворительный проект «Добрые крышечки».

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«Собирать крышечки проще, чем целые бутылки, так как они занимают меньше места. Плюс к этому существует благотворительный проект, который собирает исключительно их — „Добрые крышечки“», — сказала Леванова.

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В России расставлены синие контейнеры, куда можно сбрасывать бутылки вместе с крышками, если нет цели поддерживать именно этот проект.

Что же касается других отходов, то желательно собирать в отдельные контейнеры лампочки, электронику, лекарства и растворители.

«Популярное вторсырье: пластиковые бутылки от напитков (PET-1) и бытовой химии (HDPE — 2), металл, стекло и бумагу». — резюмировала эколог.