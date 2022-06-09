Россиянам рассказали, как правильно смотреть фильмы ужасов, чтобы не бояться

Психолог Юлия Хадарцева дала совет россиянам, как перебороть страх при просмотре фильмов ужасов. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Как заметила специалист, создатели хорроров в первую очередь опираются на потребность человека как в положительных, так и в негативных эмоциях. В связи с этим и возникает обилие кровавых и напряженных сцен и соответствующее музыкальное сопровождение.

Хадарцева добавила, что при просмотре ужасов нужно понимать, что все эти сцены нереальны, при этом вы сами в этот момент находитесь в безопасности.

«На экране воссоздаются ситуации между жизнью и смертью. А ведь это базовый страх человека — страх смерти, который триггерит абсолютно каждого. Вот как работают ужастики. На экране демонстрируются экстра-события с усиленной эмоциональной составляющей, влияющей на психику. Это дополняют агрессивной, ужасающей, щекочущей нервы музыкой. Что делать, чтобы хотя бы немного притупить страх от просмотра такого кино? Осознать, что это все нереально. На экране вы видите гипертрофированные ситуации, за которыми вы просто наблюдаете. Вы смотрите за развитием интересной истории, но не являетесь ее частью. Поэтому вы в безопасности», — отметила психолог.