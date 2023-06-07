Общество 07 июня 2023, 17:15 Россиянам рассказали, как правильно сдавать в полицию ружье или пистолет Вячеслав Ванеев: силовики либо возбудят дело, либо отправят оружие на хранение

Читать 360tv в

В России с 7 июня вступает в силу закон о «Об оружии», в котором говорится, что теперь полиция будет отвечать за хранение изъятого или добровольно сданного оружия, а Росгвардия — за его уничтожение. О том, как правильно сдать незарегистрированное ружье в участок, сообщила «Парламентская газета».

Как рассказал руководитель общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев, принести пистолет или ружье можно в любой территориальный отдел МВД. Там будет составлен акт, а после организована доследственная проверка.

Реклама

«По итогам проверки силовики могут либо возбудить уголовное дело, либо просто отправить оружие на хранение и последующую утилизацию», — добавил эксперт.

В случае обнаружения оружия где-то в лесу, руководитель общественной организации порекомендовал не подходить к нему близко и ни в коем случае не брать его в руки.