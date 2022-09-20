Россиянам рассказали, как правильно сажать деревья | 360°

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Россиянам рассказали, как правильно сажать деревья

Эколог Соколова: если мы возьмем саженец в 5 сантиметров, то он будет приживаться два года

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Эколог, руководитель экологической секции экспертного совета комитета Совета Федерации по природопользованию Наталья Соколова в беседе с «Радио 1» рассказала, как правильно следует сажать деревья.

По словам специалиста, в среднем приживаемость дерева составляет два года. При этом каждые 2,5 сантиметра диаметра равняются примерно году приживания.

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«Если мы берем саженец пять сантиметров, то два года будет приживаться дерево. Я бы советовала, чтобы не больше 10 сантиметров был диаметр, иначе срок приживаемости будет увеличиваться», — процитировали «Известия» слова Соколовой.

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Глубина посадочной ямы должна быть немного меньше высоты земляного кома, а корневая шейка должна располагаться чуть выше уровня земли. Ширина посадочной ямы должна составлять три диаметра земляного кома, а углы вокруг ямки должны быть немного скошенными.

Соколова посоветовала рыхлить почву с помощью лопаты, чтобы корням было комфортно в незнакомой для них земле.

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