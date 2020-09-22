Россиянам рассказали, как правильно просить прибавку к зарплате

Прибавку к зарплате лучше всего просить осенью. В это время многие компании формируют бюджет на следующий год. Шантажировать работодателя своим уходом лучше не стоит.

Гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала радио Sputnik, как начать разговор о повышении заработной платы. Чтобы добиться желаемого, нужно подходить к вопросу правильно.

«Работодатель в конце года формирует бюджет на следующий год. <…> Здесь хорошая возможность для сотрудника попросить о повышении зарплаты», — подчеркнула Долякова.

По ее словам, просьбу о прибавке к зарплате необходимо обосновать. Аргументы о подорожавшей аренде жилья не подойдут, а вот готовность взять на себя дополнительный объем работы — вполне.

«Есть смысл сказать работодателю, что повышение зарплаты должно быть, <…> поскольку человек готов взять больший объем работы и за это ему надо повысить зарплату на 15-20%», — заметила специалист.

Долякова не рекомендовала шантажировать работодателя рассказами об отличных предложениях от других компаний. Даже если он согласится после этого поднять сотруднику зарплату, то чуть позже вполне может уволить.

«Иногда работодатель идет на повышение зарплаты, чтобы удержать сотрудника. Как правило, это все равно шаг к выходу. Работодатель уже будет в голове понимать, что это не лояльный сотрудник, будет искать ему замену. <…> После такого это только вопрос времени, когда вас уволят», — заключила эксперт.