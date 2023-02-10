Общество 10 февраля 2023, 17:32 Россиянам рассказали, как правильно принимать квартиру в новостройке Собственникам необходимо обращать внимание на электрику при приемке квартиры в новостройке

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Застройщики могут грамотно скрыть все изъяны и дефекты жилья под красивой отделкой. О том, на что следует обращать внимание при приемке квартиры в новостройке, рассказала «Известиям» эксперт по недвижимости, основатель агентства «Тренд Хаус» Ксения Аверс.

По словам эксперта, в первую очередь собственникам необходимо проверить квартиру на наличие структурных дефектов. Так, трещины в стенах можно не заметить, ведь зачастую они спрятаны за маскировочной отделкой.

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Как сообщил сайт «Дни.ру», при приемке также важно убедиться, что вся электроника и коммуникационные системы в квартире соответствуют нормам.

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