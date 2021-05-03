Россиянам рассказали, как правильно приготовить шашлык

При приготовлении шашлыка стоит соблюдать несколько правил. Например, мясо нужно покупать натуральное и перед обжаркой обязательно мариновать. Об этом рассказала диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

«Старайтесь выбирать мясо нежирных сортов или подрезайте жир перед приготовлением. Когда он капает с мяса на угли, образуется больше дыма, а это приводит к образованию канцерогенов (вещества, способные приводить к развитию рака, — прим. ред.)», — рассказала она в интервью РИА «Новости».

Эксперт посоветовала чаще переворачивать мясо при приготовлении. Что касается маринада, то он помогает уменьшить количество канцерогенов, а также нейтрализует микробы. Для соуса подойдет уксус, розмарин, куркума, специи, чеснок, масло. По словам диетолога, после гриля канцерогены в маринованном мясе сокращаются на 57–88%.

А еще для здоровья опасно, когда мясо пережарено. Обугленные части способны увеличить риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта. Также не стоит часто употреблять в пищу полуфабрикаты, сосиски и колбасы, даже приготовленные на углях.

Ранее специалисты посоветовали россиянам съедать не больше 100 граммов красного мяса в день.