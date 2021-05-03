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    03 мая 2021, 09:01

    Россиянам рассказали, как правильно приготовить шашлык

    Анастасия Калинина

    При приготовлении шашлыка стоит соблюдать несколько правил. Например, мясо нужно покупать натуральное и перед обжаркой обязательно мариновать. Об этом рассказала диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

    Россиянам рассказали, как правильно приготовить шашлык

    «Старайтесь выбирать мясо нежирных сортов или подрезайте жир перед приготовлением. Когда он капает с мяса на угли, образуется больше дыма, а это приводит к образованию канцерогенов (вещества, способные приводить к развитию рака, — прим. ред.)», — рассказала она в интервью РИА «Новости».

    Эксперт посоветовала чаще переворачивать мясо при приготовлении. Что касается маринада, то он помогает уменьшить количество канцерогенов, а также нейтрализует микробы. Для соуса подойдет уксус, розмарин, куркума, специи, чеснок, масло. По словам диетолога, после гриля канцерогены в маринованном мясе сокращаются на 57–88%.

    А еще для здоровья опасно, когда мясо пережарено. Обугленные части способны увеличить риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта. Также не стоит часто употреблять в пищу полуфабрикаты, сосиски и колбасы, даже приготовленные на углях.

    Ранее специалисты посоветовали россиянам съедать не больше 100 граммов красного мяса в день.