Общество 15 ноября 2022, 13:01 Россиянам рассказали, как правильно подобрать фитнес‑клуб

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Фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин в разговоре с РИАМО рассказал россиянам, как правильно подобрать фитнес-клуб.

Как отметил тренер, при выборе фитнес-клуба важно обращать внимание на его местонахождение, состояние тренажеров, а также на цену абонемента.

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«Во-первых, это удобство расположения фитнес-клуба. Большинство людей ходят в фитнес-клуб рядом с домом, работой или по пути между ними», — отметил Нагулин.

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Тренер посоветовал пройтись по фитнес-клубу и посмотреть на его тренажеры, дополнительное оборудование для аэробики, а также узнать у персонала про виды и количество групповых программ.

В более дорогих клубах, по словам Нагулина, могут быть фитнес-бар, солярий, массаж, врач-диетолог.