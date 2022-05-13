Россиянам рассказали, как правильно подготовить свой смартфон к продаже

Технический директор компании по производству умных медицинских и туристических ID и облачных решений QRepublik, резидент биомедицинского кластера Фонда «Сколково» Клим Тодрик рассказал российским гражданам, как правильно подготовить свой смартфон к продаже. Об этом написала «Газета.ru».

По словам эксперта, если владелец смартфона принял решение продать его на вторичном рынке, то ему следует удалить все лишние личные данные.

«Если мы говорим об iPhone, то перед удалением материалов нужно сделать предварительную работу — отключить Apple Watch, сделать копии всего необходимого и убедиться, что они хранятся в надежном месте, например, в iCloud. После данных пунктов можно приступить к удалению материалов с устройства», — сказал эксперт.

В случае, если смартфон работает по системе Android, то необходимо также сделать резервное копирование и почистить личные данные.

«Если старый смартфон работает под управлением ОС Android, процесс удаления происходит по-другому, но сделать резервное копирование и почистить устройство личных данных будет все так же просто. Для того, чтобы провести резервное копирование данных, нужно перейти в „Настройки“ — „Система“ — „Дополнительные настройки“ — „Резервное копирование“», — отметил Тодрик.

Сохранить данные, например контакты, события, сети Wi-Fi и их пароли, обои, настройки Gmail можно на «Google Диске».