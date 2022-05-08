Россиянам рассказали, как правильно подготовить автомобиль к путешествиям

Перед тем, как отправиться на автомобиле в дальний путь, его следует должным образом подготовить к предстоящему путешествию. В первую очередь, необходимо проверить наличие и состояние всех технических жидкостей. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил автоэксперт Егор Васильев.

По словам эксперта, перед выездом необходимо убедиться, что в моторе достаточно масла, в системе охлаждения — антифриза, а в расширительном бачке усилителя тормозов — тормозной жидкости.

Также не лишним будет проверить подвеску и убедиться, что в ступичных подшипниках отсутствуют люфты. Если же таковые имеются, их следует отрегулировать или даже просто поменять.

«И, наконец, нужно быть уверенным в исправности тормозов. И если автомобиль замедляется неэффективно или неравномерно, то отправляйтесь на сервис», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что в условиях кризиса около половины россиян планируют начать экономить на обслуживании автомобилей и приобретении новых шин. Эксперты предупредили, что сокращение расходов на ремонт и покупку покрышек может привести к росту числа ДТП из-за неисправности автотранспорта.