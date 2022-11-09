Россиянам рассказали, как правильно подбирать помолвочное кольцо | 360°

Общество 09 ноября 2022, 14:22 Россиянам рассказали, как правильно подбирать помолвочное кольцо «Ридус»: помолвочное кольцо должно быть оригинальным и высокого качества

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Помолвочное кольцо, вне зависимости от возраста избранницы, должно быть оригинальным и качественным. Об этом сообщил «Ридус», ссылаясь на слова экспертов.

Молодые девушки оценят классический вариант, а более взрослые невесты предпочитают видеть на своем пальце дорогие кольца с большим драгоценным круглым или квадратным камнем, или же камнем в форме «сердца».

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При выборе украшения россиянам советуют воспользоваться услугами надежного ювелирного магазина. При этом стоит рассчитывать свой бюджет, чтобы не остаться без денег.

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Молодоженам также следует помнить, что подарок с предложением о создании семьи — важный элемент, который будет напоминать об этом дне всю оставшуюся жизнь.