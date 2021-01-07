Россиянам рассказали, как правильно хранить мандарины

Мандарины с плотной кожицей в домашних условиях дольше остаются сочными и сладкими, но хранить цитрусовые лучше всего в прохладном месте. Об этом рассказала агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова.

«Если долго держать мандарин в тепле, кожура становится сухой, но внутренние процессы не тормозятся. И хотя во всех цитрусовых высокое содержание витамина С, за счет чего меньше развиваются всевозможные патогены, в конечном итоге они все равно начинают заболевать и, самое главное, теряют вкусовые качества», — объяснила Тихонова в беседе с радио Sputnik.

Если на плодах появились следы плесени, нужно сразу их выбрасывать — они небезопасны для здоровья, отметила Тихонова.

Не поправиться в новогодние каникулы и при этом восполнить карантинный дефицит серотонина поможет белковая пища, которая богата полезными аминокислотами. Которых много содержится в мясе, сыре, орехах и рыбе. При этом употреблять такую белковую пищу важно в сочетании с овощами. Важно помнить, что увеличивать порцию мясного, рыбного или блюд из яиц не нужно. Следует просто грамотно распределить их в течение дня в пределах обычных порций