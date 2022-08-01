Россиянам рассказали, как правильно хранить ягоды и фрукты после сбора урожая

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, как правильно необходимо хранить ягоды, фрукты и овощи после сбора урожая. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам эксперта, ягоды и овощи можно хранить в специальном отсеке холодильника в течении нескольких дней. Однако следует помнить, что не все плоды хорошо переносят пониженную температуру. Оптимальной для хранения является температура около двух-четырех градусов.

«Если есть какая-то лишняя влага на ягодах, то ее нужно убрать. Влага будет источником порчи в дальнейшем, поскольку она является питательной средой для бактерий. Их лучше мыть перед тем как использовать», — сказала диетолог.

Круглова посоветовала перемыть все фрукты перед помещением их в контейнер холодильника. Ягоды при этом должны оставаться сухими.

Единственный овощ, который не стоит класть в холодильник, это томаты. Плоды этого растения лучше всего держать при комнатной температуре, избегая попадания прямых солнечных лучей.