Россиянам рассказали, как правильно готовить картошку

Самая главная ошибка — неправильный выбор сорта картофеля. Авторы статьи отметили, что для разных блюд существует соответствующий вид картофеля.

Также выяснилось, что нельзя варить картошку на максимальном огне. Все дело в том, что с снаружи она переваривается, а в середине остается сырой. Время стоит рассчитывать в зависимости от размера клубней. Картофельное пюре нужно готовить на слабом огне и не перегревать.

А еще нельзя жарить картошку в сыром виде. Чтобы структура получилась твердой снаружи и мягкой внутри, продукт нужно сначала отварить, дать остыть и уже потом жарить на сковородке.

Авторы также назвали ошибкой запекание картофеля при очень низкой температуре. В конвекционной печи ее нужно запекать в течение 30 минут при температуре около 200 градусов.

Ранее картофельный союз предложил российским магазинам продавать корнеплоды меньшего размера в качестве товара экономкласса. Такая продукция обойдется покупателям на 15–20% дешевле.