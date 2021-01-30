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    30 января 2021, 10:42

    Россиянам рассказали, как правильно готовить картошку

    Анастасия Калинина

    Несмотря на то, что блюда из картофеля считаются простыми, их часто готовят неправильно. Популярные ошибки перечислило издание megastar.co.uk.
    Россиянам рассказали, как правильно готовить картошку

    Самая главная ошибка — неправильный выбор сорта картофеля. Авторы статьи отметили, что для разных блюд существует соответствующий вид картофеля.

    Также выяснилось, что нельзя варить картошку на максимальном огне. Все дело в том, что с снаружи она переваривается, а в середине остается сырой. Время стоит рассчитывать в зависимости от размера клубней. Картофельное пюре нужно готовить на слабом огне и не перегревать.

    А еще нельзя жарить картошку в сыром виде. Чтобы структура получилась твердой снаружи и мягкой внутри, продукт нужно сначала отварить, дать остыть и уже потом жарить на сковородке.

    Авторы также назвали ошибкой запекание картофеля при очень низкой температуре. В конвекционной печи ее нужно запекать в течение 30 минут при температуре около 200 градусов.

    Ранее картофельный союз предложил российским магазинам продавать корнеплоды меньшего размера в качестве товара экономкласса. Такая продукция обойдется покупателям на 15–20% дешевле.