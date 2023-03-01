Общество 01 марта 2023, 15:18 Россиянам рассказали, как правильно делать комплименты Unsplash

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Всемирный день комплимента отмечается в первый день весны. О том, как научиться делать окружающим людям приятные и правильные комплименты, сообщил врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Михаил Кумов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, умение делать правильные комплименты не является врожденным качество человека, со временем этому можно и нужно научиться. Так, приободряющие фразы в разговоре способны украсить диалог и окрылить собеседника.

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Как сообщило РИА ФАН, для начала нужно просто не забывать улыбаться и говорить окружающим короткие приятные комплименты. Очень важно, чтобы фраза была искренней. Психотерапевт подчеркнул, что не стоит забывать делать комплименты и самому себе.