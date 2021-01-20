Россиянам рассказали, как попасть в «черный список» у мошенников

Эксперт рассказал, что можно навсегда избавиться от звонков мошенников. Одним из способов — игнорирование звонков.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в разговоре с агентством «Прайм» отметил, что через некоторое время мошенники перестанут звонить, однако из-за такого способа можно пропустить важный звонок от человека, который не записан в телефонной книге.

Эксперт считает, что гораздо действеннее, когда мошенники сами вносят в «черный список» и перестают звонить. Добиться этого можно с помощью психологии. Нужно во время телефонного звонка показать свою осведомленность, что звонит мошенник. С каждым разом звонков будет становиться меньше, а через некоторое время они и вовсе прекратятся.

Ранее руководитель департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Николай Антипов рассказал, как избавиться от спам-звонков. Он предложил обратиться к оператору и попросить их заблокировать или установить специальные приложения, которые обозначают звонки от спамеров и мошенников.