Эксклюзив 12 февраля 2024, 11:52 Россиянам рассказали, как помочь жертвам кибермошенников Россиянам посоветовали не игнорировать проблемы жертв кибермошенников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Если кто-то из близких стал жертвой манипуляций кибермошенников, то этим людям нужно постараться помочь осознать ситуацию и убедить не переводить денежные средства. Об этом «360» рассказал инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов.

По его словам, большую часть мошеннических действий проводят методом социальной инженерии.

Реклама

«Как правило, злоумышленники знают какие-то мелочи и обладают информацией о человеке из социальных сетей, слитых баз данных. Это все играет на руку мошенникам, чтобы попытаться быстро выйти на диалог, а потом использовать информацию во вред человеку», — сказал Ефимов.

Если кто-то из близких или знакомых стал жертвой, то нужно узнать как можно больше информации о ситуации.

«Предупредите о возможной афере. Не используйте эмоциональный тон, но постарайтесь объяснить человеку, что это может быть афера. Укажите на типичные признаки мошенничества, которые вы заметили. Не игнорируйте. Если увидели, что кто-то может стать жертвой мошенничества, не оставайтесь равнодушными», — добавил он.

Ранее Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества через мессенджеры.