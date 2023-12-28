Общество 28 декабря 2023, 03:03 Россиянам рассказали, как помочь желудку справиться с новогодними угощениями Диетолог Мещерякова: запивать пищу холодными напитками вредно для желудка Freepik

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Меню в новогоднюю ночь нужно оптимизировать, чтобы избежать переедания, рассказала «Известиям» врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова. Также не стоит запивать трапезу холодными напитками.

Диетолог отметила, что блюда «про запас» способствуют перееданию. Врач посоветовала предусмотреть порционирование блюд на праздничном столе. Закуски также стоит рассчитать поштучно. Майонез в салатах эксперт рекомендовала заменить на сметану или греческий йогурт, а вместо колбасы подать запеченное мясо птицы.

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Холодные напитки лучше заменить на теплые, так как для пищеварения температура в желудке должна быть около 36-37 градусов.

Салаты оливье и селедку под шубой назвали калорийными бомбами новогоднего стола. При приготовлении этих блюд обычно используется покупной майонез, который содержит большое количество вредных ингредиентов. Лучше использовать майонез собственного приготовления.