Общество 01 марта 2023, 13:50 Россиянам рассказали, как помочь ребенку стать успешным в учебе и жизни

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Большинство современных родителей всеми способами пытаются вырастить всесторонне развитого ребенка. О том, как помочь детям стать успешными в жизни и в учебе, рассказала эксперт по развитию образовательной модели онлайн-школы Skysmart Мария Кравцова сайту kp.ru.

По мнению эксперта, повысить мотивацию ребенка к обучению способно поощрение даже самых маленьких и незначительных достижений. Также детей необходимо приучать к планированию.

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Кроме того, стать успешным ребенку помогут игры, которые учат побеждать и проигрывать.

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