Россиянам рассказали, как помочь домашним животным справиться с жарой

Многие собаки и кошки в период летнего зноя могут заработать тепловой удар и другие проблемы со здоровьем. Эксперты назвали несколько эффективных способов, как помочь домашним питомцам справиться с аномальной жарой. Об этом написал «Ридус».

Первое, что стоит сделать хозяевам, это не выпускать своих питомцев на открытое солнце. Лучше всего, если в помещении, где находится собака или кошка, стоит кондиционер или вентилятор.

Во-вторых, хозяевам рекомендуется изменить время прогулок в случае жары. Необходимо выгуливать четвероногих рано утром и поздно вечером, когда температура воздуха не плавит асфальт.

Третье, что стоит учесть, это ограничение физических нагрузок. Для пожилых животных аномальная жара — не подходящее время для игр. В такую погоду питомцам тяжело дышать и без летнего зноя.

Кроме того, ни в коем случае нельзя оставлять животного в машине под палящим солнцем. Многие животные могут просто умереть от теплового удара. Температура в салоне автомобиля повышается за считанные минуты, и это приводит к быстрому перегреву тела четвероногого.