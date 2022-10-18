Россиянам рассказали, как помочь бездомным животным зимой | 360°

Общество 18 октября 2022, 13:39 Россиянам рассказали, как помочь бездомным животным зимой

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С наступлением холодом бездомным животным становится еще сложнее выжить на улице. В разговоре с Piter.TV основательница приюта «Надежда» Надежда Николаева посоветовала подкармливать бездомных кошек и собак зимой.

Многие думают, что шерсть защищает животных от холодов, однако это не совсем так, особенно с бездомными животными, шерсть которых находится в плохом состоянии из-за плохого питания. Особо истощенные животные могут погибнуть уже во время первых заморозков.

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«Можно взять за привычку носить с собой пакетики влажного корма. С едой звери получают энергию для борьбы с холодом. Для нас, людей, это просто, а животное можно спасти от голодной смерти», — сказала Николаева.

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Конечно, лучшая помощь для бездомных животных — подарить им дом, однако, если такой возможности нет, предварительно договорившись с соседями, можно впускать животных погреться в подъезд.

Также зоозащитники напоминают, что единственный способ решения проблемы домашних животных в долгосрочной перспективе — это стерилизация.