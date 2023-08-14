Общество 14 августа 2023, 10:58 Россиянам рассказали, как получить выходной 1 сентября Сервис SuperJob: 1 сентября можно попросить отгул за сверхурочную работу

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Специалисты сервиса SuperJob дали советы россиянам, как можно получить выходной 1 сентября, чтобы сходить вместе с ребенком на школьную линейку. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

Самым простым способом они назвали возможность подтвердить наличие ребенка школьного возраста, либо попросить работодателя дать отгул за свой счет.

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Родители ребенка-инвалида имеют возможность получить четыре дополнительных выходных в месяц. Все они будут оплачиваемыми. У донора есть возможность взять выходной в любой день.