Общество 10 января 2023, 11:17 Россиянам рассказали, как получить кредит на более выгодных условиях Финансист Соловиченко: при оформлении кредита через приложение процентная ставка меньше

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Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, каким образом можно получить кредит на более выгодных условиях.

По словам финансиста, для этого достаточно скачать мобильное приложение банка и оформить кредит онлайн.

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«Почти все текущие операции в большинстве банков России можно совершать дистанционно: открыть вклад, заказать банковскую карту или заблокировать ее, сделать перевод, оплатить услуги, взять кредит и так далее», — сказала специалист.

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Она отметила, что все крупные банки начали активно продвигать сервисы онлайн-кредитования. Например, если подавать документы на кредит в офисе, то процентная ставка может быть выше на 0,5-1%.

При этом Соловиченко напомнила, что некоторые кредиты, например, ипотека, не выдаются в онлайн-режиме.