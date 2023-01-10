10 января 2023, 11:17
Россиянам рассказали, как получить кредит на более выгодных условиях
Финансист Соловиченко: при оформлении кредита через приложение процентная ставка меньше
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, каким образом можно получить кредит на более выгодных условиях.
По словам финансиста, для этого достаточно скачать мобильное приложение банка и оформить кредит онлайн.
Реклама
«Почти все текущие операции в большинстве банков России можно совершать дистанционно: открыть вклад, заказать банковскую карту или заблокировать ее, сделать перевод, оплатить услуги, взять кредит и так далее», — сказала специалист.
Реклама
Она отметила, что все крупные банки начали активно продвигать сервисы онлайн-кредитования. Например, если подавать документы на кредит в офисе, то процентная ставка может быть выше на 0,5-1%.
При этом Соловиченко напомнила, что некоторые кредиты, например, ипотека, не выдаются в онлайн-режиме.
Кредиты
Реклама
Реклама