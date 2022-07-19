Россиянам рассказали, как получить компенсацию за некачественную воду из крана

Если из крана идет мутная вода или вода неправильной температуры, россияне могут написать жалобу и запросить проверку, а также получить компенсацию. Об этом рассказала «Парламентская газета».

Вода из крана должна быть прозрачной, в ней не должно образовываться осадка при кипячении, а ее вкус должен быть нейтральным. В случае недовольства качеством воды из крана можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Там заявку должны зарегистрировать, сообщить номер, время приема и фамилию диспетчера. Если диспетчер не знает причин неполадок, он должен согласовать с заявителем дату и время проверки предоставляемой услуги.

Если качество воды вызывает подозрение на небезопасность, а диспетчерская служба бездействует, нужно сообщить об этом в Роспотребнадзор. В таком случае ведомство подает иск в суд в защиту неопределенного круга лиц. Суд обязывает произвести перерасчет, возместить моральный вред, а если причинен ущерб здоровью, то возместить и его. Можно подать и индивидуальный иск.