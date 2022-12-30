Общество 30 декабря 2022, 18:02 Россиянам рассказали, как получить компенсацию с коммунальщиков при получении травм

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В зимнее время нередки случаи падения сосулек и снега с крыши домов. О том, куда необходимо обратиться за получением компенсации от коммунальной службы, рассказал судебный юрист Натан Будовниц газете «Взгляд».

По словам специалиста, при получения различных травм из-за плохой уборки придомовых территорий необходимо зафиксировать повреждения у врача.

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Затем необходимо найти ту управляющую организацию, которая отвечает за данную территорию и предъявить ей претензии. В случае отклонения претензий нужно обращаться в суд.

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