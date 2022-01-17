Россиянам рассказали, как получить двойной вычет при покупке недвижимости

При покупке недвижимости российские граждане могут рассчитывать на двойной вычет, однако для этого необходимо соблюсти некоторые условия. Об этом сообщил телеканал «Дума ТВ».

Если стоимость квартиры равна или выше четырех миллионов рублей, а также была куплена в браке, то рассчитывать на налоговый вычет может каждый из супругов, написало РИА ФАН.

Несмотря на то, что вернуть можно до 30% потраченной на покупку квартиры суммы, размер налогового вычета на одного человека не может превышать 260 тысяч рублей. Эта ставка будет действовать в том случае, если расходы на приобретение жилья составили не менее двух миллионов рублей.

В том случае, если пара решит купить жилье у родственников, налоговая откажет в этом праве.