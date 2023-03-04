Общество 04 марта 2023, 04:17 Россиянам рассказали, как получить дополнительные выходные на работе Юрист Краснянская: дополнительный выходной дается донорам и проходящим диспансеризацию РИА «Новости»

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Руководитель HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская рассказала, в каком случае работник может получить дополнительный выходной. Отгулы можно получить за работу в выходной день, переработку, а также выход в праздники и выходные, написало агентство «Прайм».

За вышеперечисленные дни также можно получить денежную компенсацию. Если работник берет отгул, то он предоставляется за каждый отработанный внеурочный день. Специалист напомнила, что за работы в выходные и праздничные дни оплата труда удваивается.

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Дополнительный выходной предусмотрен для прохождения диспансеризации. Работники до 40 лет имеют право на один такой выходной раз в три года. Работники, достигшие 40 лет, претендуют на один отгул раз в год. При этом надо предъявить справку от врача.

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Два рабочих дня раз в год могут потратить на диспансеризацию сотрудники за пять лет до выхода на пенсию. Также два отгула положены за диспансеризацию тем, кто получает пенсию по старости или за выслугу лет.

Освобождаются от работы в день сдачи крови доноры. Также им положен дополнительный выходной в день медосмотра.

Четыре дополнительных выходных полагается одному из родителей или опекунов (попечителей) для ухода за детьми-инвалидами. Оплата каждого дополнительного выходного исчисляется из среднего заработка работника. Также этой категории сотрудников положен дополнительный двухнедельный отпуск без сохранения зарплаты.

Ранее россиянам рассказали о способах продлить отпуск на срок, который превышает 28 календарных дней. Для этого нужно уметь правильно планировать выходные дни.