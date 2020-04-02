Россиянам рассказали, как покупать продукты во время карантина

Несмотря на общий режим самоизоляции в большинстве регионов России, в магазины выходить все-таки можно. Но при этом надо соблюдать чувство меры и не забывать о безопасности. Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно ходить за продуктами.

Один из главных советов — не покупать больше, чем на самом деле надо. Специалисты напомнили, что магазины работают в обычном режиме и дефицита продуктов нет. В долго хранящемся товаре (крупы и орехи) могут завестись моль и другие насекомые. Об этом сказано на сайте Роспотребнадзора.

Продукты нужно покупать, продумав сбалансированный рацион питания. Чтобы после карантина не выйти с лишними килограммами. Конечно, не стоит забывать и о мерах безопасности. В супермаркет надо ходить в перчатках, а ручку тележки или корзинки протереть влажной салфеткой.

Во время пандемии предпочтение лучше отдавать запакованным товарам. Нужно проверять условия хранения продукции и сроки годности. От скоропортящихся продуктов стоит отказаться.

Если человек решил заказать еду удаленно, то тоже нужно помнить о гигиене.

«Вымойте руки до того, как вы откроете пакет с едой или продуктами, так как вы держали в руках деньги, прикасались к платежному терминалу или передавали свою пластиковую карточку курьеру», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

Необходимо обратить внимание и на способ доставки заказа. Ведь скоропортящуюся еду должны привезти в термопакете или в сумке-холодильнике.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал особо восприимчивым россиянам во время карантина смотреть меньше новостей о коронавирусе.