13 февраля 2023, 18:33
Россиянам рассказали, как появляется ложная коллективная память
Ложная коллективная память, которая также называется эффектом Манделы, появляется из-за сопутствующих ассоциаций с другими воспоминаниями. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, коллективный образ появляется в условиях, когда люди много говорят и думают о каком-либо событии или явлении.
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Как сообщило РИА ФАН, в результате этого каждый человек к общему воспоминанию будет присоединять еще и свои индивидуальные ассоциации.
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