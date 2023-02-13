Общество 13 февраля 2023, 18:33 Россиянам рассказали, как появляется ложная коллективная память

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Ложная коллективная память, которая также называется эффектом Манделы, появляется из-за сопутствующих ассоциаций с другими воспоминаниями. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, коллективный образ появляется в условиях, когда люди много говорят и думают о каком-либо событии или явлении.

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Как сообщило РИА ФАН, в результате этого каждый человек к общему воспоминанию будет присоединять еще и свои индивидуальные ассоциации.

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