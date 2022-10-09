Россиянам рассказали, как подтвердить службу родственника в армии | 360°

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Россиянам рассказали, как подтвердить службу родственника в армии

«Объясняем.рф»: подтвердить службу родственника в армии можно в военкомате

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Для того чтобы мобилизованным вернули деньги за купленную ранее турпоездку или билет на самолет, необходимо подтвердить факт прохождения службы. Как это сделать родственникам призывника, рассказали на сайте «Объясняем.рф».

Для подтверждения прохождения службы в армии нужна лишь справка «установленной формы о призыве гражданина на военную службу», рассказали эксперты. Для этого необходимо обратиться в военный комиссариат. Эта справка может быть выдана как самому мобилизованному, так и его родственникам.

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Портал «Объясняем.рф» продолжает отвечать на все вопросы, касающиеся частичной мобилизации. Ранее специалисты рассказали, какие прививки будут доступны призывникам, могут ли мобилизовать сына пенсионеров с сахарным диабетом и как добровольцам записаться в зону СВО.

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Также сайт разъяснил, что требования самостоятельно покупать экипировку незаконны. Министерство обороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы, подчеркнули эксперты.

Частичная мобилизация в РФ

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