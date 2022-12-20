20 декабря 2022, 10:43
Россиянам рассказали, как подобрать стильный наряд на корпоратив
Стилист Мария Хомякова: при выборе образа надо учитывать сочетание цветов
Близится Новый год, рабочие коллективы уже начинают подготовку к новогодним корпоративам. О наилучших сочетаниях и выборе стильного образа к мероприятию рассказала стилист-имиджмейкер Мария Хомякова в интервью «Москве 24».
По словам стилиста, лучше всего скроет какие-либо недостатки фигуры сочетание белого цвета с черным. Также подчеркнуть достоинства фигуры и сделать ее визуально более стройной поможет принцип монохрома, когда украшения и другие акцентные детали выдержаны в одном цвете.
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Уменьшить объемы можно при помощи одежды холодных оттенков. Новогодние образы часто ассоциируются у нас с чем-то блестящим, например, с пайетками. Но в таких случаях нужно быть предельно внимательным, ведь такой наряд может визуально увеличить объемы.
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Новый год
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