Общество 16 января 2023, 10:49 Россиянам рассказали, как подобрать ребенку удачное имя Астролог Наталья Романова: составление индивидуального гороскопа поможет в выборе имени РИА «Новости»

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Многие родители перед рождением ребенка задумываются, какое имя будет самым удачным для их малыша. О двух методах подбора подходящего имени рассказала астролог Наталья Романова в беседе с «Москвой 24».

По мнению эксперта, подходить к данному вопросу нужно с особой ответственностью. Так, подбор удачного имени способен максимально подчеркнуть все сильные стороны человека. Для этого необходимо воспользоваться одним из двух способов.

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Первый вариант основывается на составлении индивидуального гороскопа с учетом даты и города рождения. Во втором методе можно опираться на расположение Луны в момент рождения ребенка. Например, если малыш появился на свет во второй четверти созвездия Магха, то ему отлично подойдет имя со слогом «ми».

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