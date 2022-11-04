Россиянам рассказали, как подготовить машину к ноябрьской погоде | 360°

Общество 04 ноября 2022, 07:17 Россиянам рассказали, как подготовить машину к ноябрьской погоде Автоэксперт Кадаков: ноябрь — самое время залить «незамерзайку» freepik

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Автомобиль обязательно нужно подготовить к ноябрю. Об этом RT рассказал главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков.

Он напомнил, что шины должны быть по сезону. Также нужно обновить «омывайку». Если у кого-то там вода — пора ее слить и залить «незамерзайку».

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«Наступает тяжелое время для пуска двигателя, поскольку при отрицательной температуре аккумулятору тяжело справляться. Если аккумулятор работает много лет либо были проблемы прошлой зимой, летом, и вы понимаете, что нужно покупать новый аккумулятор, то, конечно, его нужно покупать заранее», — рассказал Кадаков.

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По словам эксперта, также стоит поменять щетки стеклоочистителя, а при неисправности и дворники, ведь «обзорность — это половина безопасности».

Если водитель отправляется в долгую дорогу, то обязательно нужно проверить «запаску» — она должна быть накачана, чтобы этим не пришлось заниматься проверкой на холоде где-то посреди дороге. Еще с собой следует брать хотя бы двухлитровую бутылку с водой — промыть номер, сполоснуть руки и так далее.

Минтранс Московской области призвал водителей усилить бдительность за рулем. В праздничные дни количество машин на дорогах увеличивается на треть, соответственно и риск ДТП растет.