Общество 11 марта 2023, 08:52 Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к весне Автоэксперт Кадаков: после весны стоит отмыть кузов машины от соли и реагентов freepik

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Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков рассказал RT, как подготовить автомобиль к весне. По его словам, когда наступит теплая и сухая погода, стоит хорошо промыть кузов после соли и реагентов на дорогах, а также почистить днище, чтоб не возникло дополнительных очагов коррозии. После мойки следует осмотреть машину на предмет сколов, которые нужно «залечить».

Помыв машину, надо перейти к уборке салона: выбить и промыть коврики, высушить покрытие пола, чтобы избежать лишних запахов и скопления влаги. Следующий этап — замена щеток стеклоочистителя. В апреле–мае также наступает благоприятный момент для смены масла. Если давно не меняли тормозную жидкость, стоит заняться и этим.

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Можно проверить углы установки колес на станции техобслуживания: зимой чаще приходится ездить по кочкам и попадать в ямы, нагрузка на подвеску увеличивается.

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А вот с заменой шин автоэксперт посоветовал не спешить: сделать это нужно, но лучше «немного переездить на зимних» — погода весной переменчива.

Дотошные водители весной промывают топливный бак или сливают все топливо. Кадаков пояснил, что зимой и при перепадах температуры воздуха в баке конденсируется влага и часто остается там. Но можно и просто поменять топливный фильтр.