Россиянам рассказали, как пережить уход с рынка любимых брендов

Психолог Юлия Хадарцева прокомментировала уход из России известных марок одежды и призвала граждан не паниковать и не воспринимать рестрикции как запрет. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Хотелось бы напомнить, что одежда, обувь, сумки — это просто атрибуты. Все ограничения временны, и, если вам очень сильно хочется купить тот или иной продукт, вы непременно найдете способ его заполучить. Главное, не впадать в панику и не воспринимать санкции как запрет. Просто обстоятельства в мире сложились так, что на время мы лишены возможности экспресс-получения некоторых товаров иностранного происхождения», — сообщила специалист.

По ее словам, можно обыграть отсутствие престижных марок, покупая вещи не по значимости бренда, а по своей интуиции. Она посоветовала любить себя таким, какой вы есть, без престижной сумочки, часов или очков. Внешние факторы не должны нарушать личные покой и пространство.