Россиянам рассказали, как пережить аномальную жару этим летом

Важно не только долго не находиться под палящим солнцем, но и правильно питаться и рассчитывать физическую нагрузку.

Специалисты подчеркнули, что во время жары важно воздержаться от алкогольных напитков и избежать физических нагрузок. Помимо этого они рекомендуют двигаться не спеша, экономить силы и чаще находиться в тени.

«Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма», — заявили эксперты.

Правильно подобранная одежда также важна. В жаркое время года советуют носить хлопковые ткани и не забывать надевать головной убор, чтобы избежать солнечного удара. Одежду лучше подбирать светлых тонов, она также должна быть воздухопроницаемой.

Гипертоникам медики рекомендуют носить одежду из натурального шелка, хлопка, льна, а голову накрывать. Необходимо увеличить употребление овощей и фруктов, а вот от жирной и соленой пищи следует отказаться.