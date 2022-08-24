Россиянам рассказали, как перестать страдать из-за окончания лета

Специалист по тревожным расстройствам и психолог Наталья Панова рассказала, как не впасть в уныние из-за заканчивающегося лета и наступления холодов. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, уходящее лето не должно становиться причиной для печали.

«Сейчас август, а впереди нас ждет довольно теплый сентябрь. Поэтому есть возможность в ближайшие недели наполнить себя положительными „солнечными“ впечатлениями. Есть такая техника, которая называется „психологический кармашек“. И в этот самый кармашек вы должны вместить как можно больше самых лучших впечатлений о лете. То есть нужно успеть накопить максимальное количество эмоций», — сообщила Панова.

Психолог посоветовала задать самому себе вопрос: «Что изменится в моей жизни, если лето закончится?».

«Есть еще один хороший способ — визуализация. Представьте, что лето закончилось, уже осень, похолодало. Если вы понимаете, что с вами ничего страшного не произойдет, в таком случае вы не впадете в тяжелое психологическое или депрессивное состояние, когда август сменится сентябрем», — резюмировала Панова.