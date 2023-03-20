Общество 20 марта 2023, 15:10 Россиянам рассказали, как перестать беспокоиться из-за денег

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Многие люди испытывают нехватку денег, что вызывает сильное беспокойство, способное ухудшать не только психологическое, но и физическое состояние. Об этом сообщил «Ридус».

Во первых, если человек недоволен тем, как обстоят его дела с финансами, стоит пересмотреть свои привычки. Проверить ежедневные траты, выбрать то, без чего можно обойтись или на чем сэкономить. Также пользоваться льготами от государства и оформлять налоговые вычеты. Стоит поискать дополнительные источники дохода. Важно помнить, что из любой ситуации можно найти выход.

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Специалисты рекомендуют не отождествлять себя с количеством своих денег. Финансы не отражают личность человека, поэтому не стоит быть к себе слишком строгими.

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Еще один способ справиться с психологическими проблемами — отвлечься на простые радости. Смех, прогулки и встречи с друзьями могут вывести из уныния. Если состояние совсем невыносимое, лучше обратиться к специалисту или хотя бы поговорить о проблемах с близкими.

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