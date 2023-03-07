Общество 07 марта 2023, 11:42 Россиянам рассказали, как оживить розы с помощью меда и банана

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В преддверии Международного женского дня розы становятся одним из самых востребованных товаров. О том, как можно оживить эти прихотливые цветы с помощью меда и бананов, рассказала садовод Ирина Ульянова в беседе с «Тульской службой новостей».

Садовод посоветовала всем мужчинам при выборе цветов к 8 Марта обратить внимание на те растения, которые продаются в горшке. По словам эксперта, именно в этом случае цветы будут радовать женщину на протяжении долгого времени.

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Ульянова отметила, что розы можно оживить благодаря черенкованию. Для этого необходимо сделать косой срез под почкой, затем закопать черенок в почву и накрыть банкой. Перед этим можно погрузить черенок в мед и укоренить его в банане, добавила садовод.

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