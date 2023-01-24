Общество 24 января 2023, 15:13 Россиянам рассказали, как отучить подростка от хамства Психолог Наталья Наумова: для подростков проявление грубости — это путь к свободе

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Многие родители часто жалуются на агрессивное поведение и хамство со стороны своего ребенка-подростка. О том, как отучить детей от проявлений грубости, рассказала детский психолог Наталья Наумова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, родителям очень важно выстроить с детьми-подростками доверительные отношения. Также можно напрямую спросить у ребенка о причинах его грубого поведения с родными. Зачастую проявления грубости для подростка — это путь к свободе, считает Наумова.

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Как сообщили «Невские новости», с проблемой хамского поведения детей сталкиваются те семьи, которые воспитывают ребенка путем давления.

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