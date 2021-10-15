Россиянам рассказали, как отпугнуть медведя в дикой природе

Телеведущий, автор программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин рассказал россиянам, как действовать в случае столкновения с медведем в дикой природе. По его словам, отличным средством для отпугивания станут перцовые спреи и специальные ракетницы. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

Журналист отметил, что перед походом в лес или в горную местность, где могут обитать косолапые, нужно как следует «упаковаться». Важно продумать о том, какие средства защиты можно взять с собой.

«Самое главное — категорически нельзя кормить медведей в дикой природе. До того как вы собрались на дикую природу, вы должны подумать о средствах защиты: специальных перцовых спреях от медведей и, у кого есть и кому можно, ракетницах. Один из самых надежных способов, не панацея, но эффективно, более-менее страхует от несчастных случаев. Но когда медведь на вас охотится — вас ничего не спасет. Не надо ходить туда, где есть медведи, не надо их подкармливать», — сообщил эксперт.

Зачастую медведи приходят туда, где есть свалки с отходами от еды. Поэтому общей рекомендаций для всех послужит следующая: ни в коем случае не подкармливать диких зверей.

Ранее сообщалось, что в Магадане на горнолыжных склонах медведь покусал человека.