Россиянам рассказали, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника

По данным «Лаборатории Касперского», ущерб от телефонного мошенничества в России за последние два года мог составить 40 миллиардов рублей. Несмотря на уловки злоумышленников, существует несколько способов, которые помогут их разоблачить. Об этом рассказал ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» IT-компании «Крок» Евгений Дружинин.

«В первую очередь любой звонок, связанный с банковским счетом, следует воспринимать настороженно. Служба безопасности банка, как правило, действует превентивно: транзакция блокируется сразу, а оповещение об этом в первую очередь приходит через приложение», — передает РИА «Новости» его слова.

Он добавил, что сотрудники банка никогда не попросят назвать какие-либо данные или перевести деньги на другой счет. Они также никогда не предлагают совершить какие-либо действия прямо сейчас.

Проблемой телефонного мошенничества озабочены Банк России и Минкомсвязь. Они решили разработать механизм для блокировки подмены номера. Также, по словам Дружинина, обсуждаются видеозвонки или брендированный интерфейс, который будет виден при звонках из банков.

Ранее адвокат по уголовным делам Максим Стрильченко рассказал, куда обращаться, если мошенники похитили деньги с банковской карты.