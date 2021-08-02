Россиянам рассказали, как отличить реальные и фальшивые квитанции за коммунальные услуги

Эксперт некоммерческого партнерства Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Валерий Мамчур рассказал, как отличить фальшивую квитанцию по коммунальным услугам от настоящей. Об этом написал сайт «Мир 24».

По словам специалиста, мошенники могут подделывать как бумажные платежки, так и электронные. При том, что определить электронных мошенников проще. Например, если гражданину приходит на почту письмо с платежом, который ранее никогда не приходил, можно быть уверенным, что это мошенники. Только с согласия плательщика может приходить подобная рассылка.

Мамчур отметил, что всегда необходимо сохранять квитанции за предыдущие месяцы. Если в новых есть сомнения об их реальности, можно сверить данные, вплоть до запятой, со старыми платежками. У жителей Москвы, в основном, приходит счет — банк ВТБ, там четко указаны реквизиты, имя и отчество, проверить можно по QR-коду. Если же он не считывается, значит это действия мошенников.

Россияне, получая бумажные платежки, в первую очередь должны быть насторожены, что персональный код искажен. У мошенников нет персональных данных по лицевому счету. Также в поддельных платежках может не соответствовать код, номер лицевого счета, могут быть не все данные введены.

Мамчур посоветовал сохранить контактные телефоны УК, Единой диспетчерской службы, единого расчетного центра. Эти телефоны указаны в квитанциях, в подъездах многоквартирных домов и в интернете. Именно там можно получить информацию, касаемо легальности квитанций по коммунальным платежам.