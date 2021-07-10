Россиянам рассказали, как определить съедобные лисички

Во время сбора лисичек стоит обратить внимание на цвет шляпок. Съедобные грибы имеют светло-желтую или светло-оранжевую окраску, а лже-двойники могут быть более яркими. Об этом рассказала пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«Окраска обыкновенной съедобной лисички однотонная: светло-желтая или светло-оранжевая. Ложная лисичка обычно имеет более яркую или более светлую расцветку: медно-красную, ярко-оранжевую, желтовато-белую, охристо-бежевую, красно-коричневую», — процитировало пресс-служба РИА «Новости».

Съедобные лисички можно перепутать с такими опасными грибами, как говорушка оранжевая и омфалот маслиновый. Если гриб ложный, то на его шляпке могут быть различные пятна, а ее середина будет отличаться от краев по цвету. Края шляпки должны быть рваными, так как у несъедобных лисичек они обычно ровные.

«Съедобные лисички всегда растут группами. Ложная лисичка может расти и поодиночке. Настоящие лисички не бывают червивыми, чего не скажешь про их ядовитых двойников», — отметили в комитете.

В ведомстве призвали россиян собирать в лесу только знакомые грибы. Лисички можно найти в хвойных и смешанных лесах, около елей, сосен и дубов. Обычно они появляются после сильных дождей с июня до середины октября.