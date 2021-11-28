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    28 ноября 2021, 03:28

    Россиянам рассказали, как определить качественный шоколад

    Представитель Barry Callebaut Логинова: качественный шоколад всегда тает во рту

    Дарья Бунякова

    Качественный шоколад должен таять во рту, так как температура его расплавления совпадает с температурой человеческого тела. Об этом рассказала руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова.

    Россиянам рассказали, как определить качественный шоколад

    По словам эксперта, настоящий шоколад начинает таять при температуре 35-37 градусов. Эти значения совпадают с температурой тела человека, поэтому шоколад должен легко таять во рту. Логинова пояснила агентству «Прайм», что шоколад делают на основе какао-продуктов и сахара.

    В состав хорошего шоколада входить не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов. Также в нем должно быть не менее менее 18% масла какао и более 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов. Чтобы проверить качество шоколада, его нужно растопить.

    «Настоящий шоколад при застывании без предварительного темперирования не застынет в такую же твердую однородную массу, а останется мягким», — отметила эксперт.

    Она добавила, что через некоторое время шоколад начнет застывать, но при этом на нем появятся заметные кристаллы.