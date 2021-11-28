Россиянам рассказали, как определить качественный шоколад

Качественный шоколад должен таять во рту, так как температура его расплавления совпадает с температурой человеческого тела. Об этом рассказала руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова.

По словам эксперта, настоящий шоколад начинает таять при температуре 35-37 градусов. Эти значения совпадают с температурой тела человека, поэтому шоколад должен легко таять во рту. Логинова пояснила агентству «Прайм», что шоколад делают на основе какао-продуктов и сахара.

В состав хорошего шоколада входить не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов. Также в нем должно быть не менее менее 18% масла какао и более 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов. Чтобы проверить качество шоколада, его нужно растопить.

«Настоящий шоколад при застывании без предварительного темперирования не застынет в такую же твердую однородную массу, а останется мягким», — отметила эксперт.

Она добавила, что через некоторое время шоколад начнет застывать, но при этом на нем появятся заметные кристаллы.