Россиянам рассказали, как определить АЗС с качественным бензином

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал, как не нарваться на контрафактный бензин. По его словам, автолюбителям следует обращать внимание, в первую очередь, не на цену, а на внешний вид заправки, форму оплаты за покупки, а также на наличие кобренда, передала «Вечерняя Москва».

«Где-то сейчас могут продаваться объемы по более низкой цене, потому что они были закуплены тогда, когда еще цены в оптовом сегменте не были настолько высокими. Поэтому там ценник ниже. Но не исключено, что в рамках той ситуации, в которой мы сегодня находимся, возможно, открылись и контрафакт, и недолив. Я бы судил о качестве бензина по тому, как выглядит заправка. Это первый маркер, который должен быть у любого автомобилиста», — рассказал эксперт.

Также важной частью, по словам Баженова, является наличие кобренда. На заправке, которая является не сетевой, но имеет известную франшизу, скорее всего, продают бензин хорошего качества.