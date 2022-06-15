Россиянам рассказали, как они могут повысить свои шансы на одобрение ипотеки

Перед получением ипотеки российским гражданам советуют ознакомиться с требованиями банков и оценить свои шансы на одобрение кредита. Эксперты компании «Метриум» рассказали, каким банки видят идеального ипотечного заемщика.

Первое, на что обращают внимание банковские работники, — это уровень дохода. «Серая» зарплата банком также учитывается, однако может стать причиной повышенной ставки. Наличие супруга или супруги повышает шансы на одобрение кредита, написали «Дни.ру».

Во-вторых, работники банка тщательно анализируют кредитную историю заемщика. Чем она лучше, тем выше будет шанс на одобрение ипотеки. Оформление в кредит чего-то недорого, например бытовой техники, напротив, значительно снижает шансы на выдачу ипотеки.

Также важным условием при подаче заявления на ипотеку является место работы и трудовой стаж. Компания считается надежной в том случае, если она не менее двух лет работает на рынке, а в ее штате числится более 50-ти сотрудников.

Кроме того, для идеальной кредитной истории заемщик должен числиться на последнем месте работы не менее двух-пяти лет. Банки не приветствуют частую смену работы и длительные перерывы в стаже.