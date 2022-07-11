Россиянам рассказали, как охладить помещение без кондиционера

Далеко не у всех есть кондиционер, но охладить комнату в жару можно и без него. Для этого понадобится таз с холодной водой и льдом, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Нужно открывать окна и двери для проветривания, устраивая сквозняк, покидая на это время помещение. Можно поставить на подоконник таз с холодной водой и льдом и при нагревании менять ее», — сказал медик в разговоре с РИА «Новости».

Он добавил, что в жаркую погоду обязательно необходимо соблюдать питьевой режим. Прохладную воду нужно пить понемногу и делать это регулярно. Также стоит выбирать максимально просторную и легкую одежду.

«В-третьих, можно время от времени ополаскивать лицо холодной водой. Также можно протирать смоченным в холодной воде полотенцем зоны подмышек, грудь. Или намочить ткань и приложить к области затылка, лба», — посоветовал Тяжельников.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни жара ждет жителей Астраханской области. Температура воздуха в этом регионе превысит +40 градусов.